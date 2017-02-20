Главный свидетель по делу протоиерея рассказал о цианиде калия

20.02.2017 19:26 В интервью изданию "Квирис палитра" главный свидетель по "цианидному делу" Ираклий Мамаладзе рассказал о том, на основании чего возбудила прокуратура следствие.



По словам Мамаладзе, протоиерей Георгий Мамаладзе попросил его достать цианид калия, однако по его же словам, он пошел в прокуратуру не по этой причине. Мамаладзе утверждает, что он рассказал о намерении протоиерея своим друзьям:



"Когда отец Георгий попросил достать ему цианид, я сразу же заподозрил, но это не было поводом моего прихода в прокуратуру. На следующей встрече я убедился, что возможно имело место преступное намерение. За помощь в этом деле отец Георгий обещал мне мирскую должность в патриархии. Когда я поделился с друзьями своими подозрениями о тех предположительных лицах, против которых возможно готовилось преступление, мне посоветовали обязательно поставить в известность правоохранительные органы об этой информации, однако тогда я категорически отказался от этого".



В интервью Ираклий Мамаладзе рассказал, что протоиерей позвонил ему по телефону, и повторил просьбу:



"На второй или третий день мне на телефон позвонил отец Георгий, и сказал мне такое, что у меня действительно была перспектива стать соучастником тяжелого преступления. Это был день, когда патриарх отправился в Германию. Отец Георгий сказал мне, что ему срочно требовалось "это", поскольку патриарх полетел в Германию, и сам он собирался поехать туда. После этого звонка у меня не оставалось иного пути, и я пошел в прокуратуру. Я поставил в известность, что меня попросили достать цианид. Остальное, насколько реальным было мое предположение, должна была установить прокуратура. Разумеется, если бы не было следствия, и достоверных доказательств, только на основании моего предположения никого бы не задержали. Отец Георгий не получил от меня цианид, прокуратура выясняет, у кого он его купил".



Адвокаты задержанного протоиерея Георгия Мамаладзе на данном этапе не имеют права публично говорить о деталях данного дела. По заявлению первого заместителя главного прокурора Мамуки Васадзе, прокуратура опубликует доказательства по делу цианида после возвращения католикоса–патриарха всея Грузии Илии II на родину.



По сообщению Главной прокуратуры, 10 февраля 2017 года был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе по обвинению в подготовке убийства. По утверждению прокуратуры, Георгий Мамаладзе собирался отправиться в Германию, где на лечении находился патриарх. По заявлению ведомства, некий гражданин обратился в прокуратуру, и сообщил, что Мамаладзе собирался посягнуть на жизнь высокого иерарха духовенства.

















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