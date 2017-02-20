Католикос-Патриарх Всея Грузии вернулся на родину (+видео)

20.02.2017 20:02 Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II, вернулся из Германии в Грузию.



Самолет, на борту которого находятся патриарх и члены его окружения, несколько минут назад совершил посадку в Тбилисском международном аэропорту.



13 февраля Католикосу-Патриарху всея Грузии в берлинской клинике «Хелиос Берлин-Бух» была проведена операция на желчном пузыре.



















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