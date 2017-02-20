|
Патриарх Грузии сделал первый комментарий в связи с делом о цианиде (+видео)
20.02.2017 20:10
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сделал первый комментарий в связи с делом о цианиде после возвращения на родину.
Кроме этого, он поблагодарил духовенство и простых верующих за молитвы, которые возносились за его здоровье.
"Благодаря Господу и вашим молитвам я благополучно вернулся из Германии после очень тяжелой операции. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши молитвы. Я также хочу выразить благодарность и немецкому народу, власти, профессорам, которые сделали все, чтобы эта операция завершилась благополучно.
Хочу выразить сожаление в связи с неприятными событиями, которые произошли здесь. Мы думаем, что вместе с представителями власти изучим эти вопросы и сделаем заключение. Уверен, что все завершится благополучно. Пусть Бог благословит вас",- отметил Патриарх.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна