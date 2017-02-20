Патриарх Грузии сделал первый комментарий в связи с делом о цианиде (+видео)

20.02.2017 20:10 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сделал первый комментарий в связи с делом о цианиде после возвращения на родину.



Кроме этого, он поблагодарил духовенство и простых верующих за молитвы, которые возносились за его здоровье.



"Благодаря Господу и вашим молитвам я благополучно вернулся из Германии после очень тяжелой операции. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши молитвы. Я также хочу выразить благодарность и немецкому народу, власти, профессорам, которые сделали все, чтобы эта операция завершилась благополучно.



Хочу выразить сожаление в связи с неприятными событиями, которые произошли здесь. Мы думаем, что вместе с представителями власти изучим эти вопросы и сделаем заключение. Уверен, что все завершится благополучно. Пусть Бог благословит вас",- отметил Патриарх.



















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