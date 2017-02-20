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Георгий Мамаладзе чувствует себя хорошо, хотя его пребывание в стационаре необходимо продлить - Врач


20.02.2017   20:26
По словам врача протоиерея Георгия Мамаладзе, Зазы Лазаришвили, пациент чувствует себя хорошо, хотя срок его пребывания в стационаре необходимо продлить.

«Мы провели консилиум, запланировали определенные специфические исследования, которые можно провести и в другой клинике. Диагноз-пневмония легких, проблемы с сердцем не отмечаются», -сказал врач.

Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в организации убийства, был госпитализирован в клинику им. Чапидзе 17 февраля после потери сознания.






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