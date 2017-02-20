Георгий Мамаладзе чувствует себя хорошо, хотя его пребывание в стационаре необходимо продлить - Врач

20.02.2017 20:26 По словам врача протоиерея Георгия Мамаладзе, Зазы Лазаришвили, пациент чувствует себя хорошо, хотя срок его пребывания в стационаре необходимо продлить.



«Мы провели консилиум, запланировали определенные специфические исследования, которые можно провести и в другой клинике. Диагноз-пневмония легких, проблемы с сердцем не отмечаются», -сказал врач.



Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в организации убийства, был госпитализирован в клинику им. Чапидзе 17 февраля после потери сознания.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

