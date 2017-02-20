Белорусские католики совершат паломничество в Грузию

20.02.2017 21:56 Новым маршрутом паломнического бюро «Католический пилигрим» при Конференции католических епископов в Беларуси стала Грузия. Паломничество в эту страну, к месту раннего христианства, пройдет 13-20 мая, сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.



Молитвенное путешествие включает посещение следующих мест: Тбилиси, Мцхета, Боржоми, крепость Ананури, Ахалцихе, Вардзия, Кахетия, Кварели.



Участники паломничества узнают, какой из грузинских городов называют вторым Иерусалимом, познакомятся с рядом объектов, претендующих на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также посетят ряд сакральных храмов и монастырей.



Грузия стала восьмой страной после Армении, Израиля, Италии, Литвы, Португалии, Польши и Франции, в которую проводит молитвенные путешествия «Католический пилигрим».















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