Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Белорусские католики совершат паломничество в Грузию


20.02.2017   21:56
Новым маршрутом паломнического бюро «Католический пилигрим» при Конференции католических епископов в Беларуси стала Грузия. Паломничество в эту страну, к месту раннего христианства, пройдет 13-20 мая, сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.

Молитвенное путешествие включает посещение следующих мест: Тбилиси, Мцхета, Боржоми, крепость Ананури, Ахалцихе, Вардзия, Кахетия, Кварели.

Участники паломничества узнают, какой из грузинских городов называют вторым Иерусалимом, познакомятся с рядом объектов, претендующих на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также посетят ряд сакральных храмов и монастырей.

Грузия стала восьмой страной после Армении, Израиля, Италии, Литвы, Португалии, Польши и Франции, в которую проводит молитвенные путешествия «Католический пилигрим».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Цены на недвижимость упали почти на 15%
«Тегета моторс» открыла филиал в Баку
США на первом месте по размеру денежных переводов в Грузию на одного эмигранта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Качество жизни снизилось в большинстве регионов Северного Кавказа
Socar начала торговать природным газом в Украине
Болгария получит азербайджанский газ до 2020 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна