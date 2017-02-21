Владыко Зинон выступает за проверку доходов патриархии Службой аудита

21.02.2017 11:20 «Я не согласен с тем, что Шорена Тетруашвили вредит церкви», - об этом журналистам заявил архиепископ Великобритании и Ирландии, владыко Зинон.



По его словам, все могут ошибиться, но он не согласен с теми заявлениями, которые в последнее время делает митрополит Чкондидский Петре (Цаава). По словам владыки, было бы неплохо, если служба аудита проверит доходы патриархии. По его словам, сегодня есть такая необходимость.



Как заявил архиепископ журналистам, также было бы неплохо, если исходя из сложившейся ситуации будет созвано заседание Священного Синода.



«Завтра все станет яснее. Я знаю госпожу Шорену с 1989 года. Я знаю ее хорошо и не согласен с тем, что Шорена Тетруашвили вредит церкви. Владыка Петр хорошо знает, что я с ним не согласен. Все могут ошибиться, но я не согласен с заявлениями владыки Петра. Аудиторская проверка - это нормальная форма. Я сам на протяжении 5 лет был председателем финансово-экономической команды и был инициатором аудиторской проверки патриархии. Такая необходимость есть и сегодня. Думаю, заседание Священного Синода тоже будет не лишним», - заявил вчера архиепископ Великобритании и Ирландиим Зинон.















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