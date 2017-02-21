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Врачи говорят о «клиническом улучшении» состояния здоровья задержанного протоиерея Мамаладзе


21.02.2017   11:26
По словам медицинского директора сердечного центра имени Чапидзе Зазы Лазарашвили, в состоянии здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе «клиническое улучшение», но пребывание в стационаре все еще необходимо.

Как отметил Заза Лазарашвили, состояние здоровья протоиерея стабильно и лечение идет в соответствии с запланированным протоколом.

«Клинически он чувствует себя лучше, есть клиническое улучшение. Определенная динамика есть и в плане лабораторных данных, но пока пребывание в стационаре все еще необходимо. В понедельник был проведен еще один консилиум, запланированы некоторые специфические обследования, которые пройдут во вторник в нашей и, возможно, в одной из других клиник», - заявил Заза Лазарашвили.

По его словам, практически исключены органические повреждения сердца. Как отметил врач, рабочий диагноз - пневмония, т.е. воспаление легких. По словам Лазарашвили, Георгий Мамаладзе останется в стационаре до тех пор, пока этого будет требовать его состояние.







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