|
Врачи говорят о «клиническом улучшении» состояния здоровья задержанного протоиерея Мамаладзе
21.02.2017 11:26
По словам медицинского директора сердечного центра имени Чапидзе Зазы Лазарашвили, в состоянии здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе «клиническое улучшение», но пребывание в стационаре все еще необходимо.
Как отметил Заза Лазарашвили, состояние здоровья протоиерея стабильно и лечение идет в соответствии с запланированным протоколом.
«Клинически он чувствует себя лучше, есть клиническое улучшение. Определенная динамика есть и в плане лабораторных данных, но пока пребывание в стационаре все еще необходимо. В понедельник был проведен еще один консилиум, запланированы некоторые специфические обследования, которые пройдут во вторник в нашей и, возможно, в одной из других клиник», - заявил Заза Лазарашвили.
По его словам, практически исключены органические повреждения сердца. Как отметил врач, рабочий диагноз - пневмония, т.е. воспаление легких. По словам Лазарашвили, Георгий Мамаладзе останется в стационаре до тех пор, пока этого будет требовать его состояние.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна