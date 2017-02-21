Иванишвили не намерен финансировать участие Грузии в чемпионате Шести Наций - «Группа Карту»

21.02.2017 15:18 «Группа Карту» не подтверждает информацию, что Иванишвили намерен финансировать участие Грузии в чемпионате Шести Наций. Сообщение было распространено изданием Daily Mail.



По заявлению начальника службы связей с общественностью «Группы Карту» Георгия Удзилаури, информация Daily Mail, что Бидзина Иванишвили планирует ежегодно платить 8,5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы сборная Грузии по регби приняла участие в чемпионате Шести Наций, не соответствует действительности.



"Я перепроверил эту информацию с Союзом регби. Интервью дал Милтон Хейг. Сам Милтон Хейг не подтверждает, что у него было интервью на подобную тему, и что Бидзина Иванишвили финансирует сборную и т.д. Исходя из того, что "Daily Mail" является таблоидом, это, возможно, их мнение. От нас они не получали эту информацию, так же как и Милтон Хейг заявляет, что он этого не говорил"- заявил Удзилаури.



Накануне британское издание "Daily Mail" распространило информацию, что грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили планирует заплатить 8,5 миллионов фунтов для участия регбистов Грузии в престижном чемпионате Шести Наций.



Чемпионат Шести Наций (до 2000 года чемпионат Пяти Наций) является ежегодным соревнованием Международного союза регби, в котором участвуют шесть сильнейших команд Европы: Англия, Франция, Ирландия, Италия, Шотландия, и Уэльс. Сборная Грузии по регби по рейтингу опережает сборную Италии, однако не принимает участия в элитном чемпионате.

















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