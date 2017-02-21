Члены Синода ГПЦ второй раз отправились с официальным визитом в Брюссель

21.02.2017 17:28 Сегодня, 21 февраля члены Синода и представители духовенства Православной Апостольской Церкви Грузии поехали в Брюссель. Об этом сообщает Информационный центр о НАТО и Евросоюзе.



В рамках официального визита первосвященники епархий встретятся с представителями институций Евросоюза (EEAS, DG near, DG Regio, DG Agri) и НАТО. Визит духовенства закончится 25 февраля.



Цикл этих рабочих встреч проводится в рамках проекта "Грузия-Евросоюз". Проект организовал Центр развития и демократии (CDD) по финансовой поддержке посольства Королевства Великобритании в Грузии. Партнерами проекта являются Информационный центр НАТО и Евросоюза, и аппарат государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Клирики Православной Апостольской Церкви Грузии находились на информационной встрече в Брюсселе также в ноябре 2016 года.

















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