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Члены Синода ГПЦ второй раз отправились с официальным визитом в Брюссель


21.02.2017   17:28
Сегодня, 21 февраля члены Синода и представители духовенства Православной Апостольской Церкви Грузии поехали в Брюссель. Об этом сообщает Информационный центр о НАТО и Евросоюзе.

В рамках официального визита первосвященники епархий встретятся с представителями институций Евросоюза (EEAS, DG near, DG Regio, DG Agri) и НАТО. Визит духовенства закончится 25 февраля.

Цикл этих рабочих встреч проводится в рамках проекта "Грузия-Евросоюз". Проект организовал Центр развития и демократии (CDD) по финансовой поддержке посольства Королевства Великобритании в Грузии. Партнерами проекта являются Информационный центр НАТО и Евросоюза, и аппарат государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Клирики Православной Апостольской Церкви Грузии находились на информационной встрече в Брюсселе также в ноябре 2016 года.







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