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Патриарх: Народу нужно дать ответ, народ волнуется
21.02.2017 18:53
Народу нужно дать ответ, народ волнуется, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II на проведенной в патриархии встрече, на которой присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили и члены Священного синода.
По словам патриарха, прошлая неделя была очень сложной с точки зрения его состояния здоровья и ему пришлось отправиться на лечение в Германию, и в это время создалась «какая-то странная ситуация, которую история Грузинской Церкви не помнит».
«История Грузинской Церкви не помнит такого случая. Это не только проблема Церкви, а это проблема народа и проблема государства, поэтому наши власти должны активно включиться в это, и думаю, что вы чувствуете важность этого. Уже приходят отзывы из-за рубежа, спрашивают, что происходит в Грузии, у нас же нет определенной позиции, определенного следствия. Поэтому мы должны помочь, должно пройти совместное расследование государства и Церкви. Народу нужно дать ответ, народ волнуется. Думаю, что все успокоиться и все будет хорошо, однако всякое явление должно быть названо своим именем, чтобы народ был удовлетворен и успокоился», - заявил патриарх.
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