Новый адвокат задержанного протоиерея не подписал прокурору подписку о не разглашении

21.02.2017 19:11 Новый адвокат задержанного протоиерея не подписал прокурору подписку о не разглашении Об этом заявил новый адвокат задержанного протоиерея Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили, комментируя позицию президента Грузии.



По заявлению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, по т.н. делу о цианиде нарушен принцип соревновательности и презумпция невиновности. Как отметил президент, отец Георгий и его адвокаты должны иметь возможность ознакомить общественность со своей правдой или правдой своей версии.



Как отметил адвокат, защитники отца Георгия полностью разделяют заявление президента о том, что нарушен принцип соревновательности и презумпция невиновности.



«Разумеется, от начала и до конца согласен с этим заявлением президента. Вчера же я заявил, что, несмотря на неоднократные категорические требования со стороны следователей, чтобы и я подписал подписку о неразглашении, а категорически отказался, несмотря на те угрозы, что против меня может быть возбуждено уголовное дело. Я сказал – это ваша проблема, если хотите, начинайте уголовное преследование, и не подписал.



Остальное решать прокуратуре – будет ли снято с адвокатов это обязательство. Мои коллеги неоднократно обращались к прокуратуре с заявлением, однако, к сожалению, до сих пор ответа не получили. Сейчас станет видно, насколько ценны для прокуратуры совет и слово президента», - заявил Рамишвили.

















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