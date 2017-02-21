Имущество директора строительной компании «Центр поинт групп» арестовано

21.02.2017 19:34 Имущество основателя и директора строительной компании "Центр поинт групп" Майи Рчеулишвили, которая уже находится в предварительном заключении, арестовано.



По словам прокурора, ведущего дело, она нарушила условия внесения залога. Речь идет о 250 000 лари, которая обвиняемая должна была выплатить в качестве залога по одному из эпизодов дела. По словам прокурора, Рчеулишвили, нарушив условия внесения залога, совершила новое преступление, когда вместо меры пресечения была освобождена под залог.



На сегодняшнем судебном процессе, на котором Рчеулишвили не присутствовала из-за ухудшения состояния здоровья, были допрошены свидетели стороны обвинения, которые подтвердили, что существующие в компании финансовые средства тратились нецеленаправленно и незаконно.



Напомним, что несколько дней назад основателя строительной компании "Центр поинт групп" Майю Рчеулишвили привлекли к ответственности по новому делу, обвинив ее в присвоении денег дольщиков.



Вместе с Рчеулишвили обвиняется и бывший руководитель организационного отделения компании "Дигоми дистрикт апартмент" Кетеван Жордания.



Речь идет о строящемся на улице Чачава в Тбилиси жилом доме. По информации следствия, в 2014 году Майя Рчеулишвили, возглавлявшая на тот момент компанию "Дигоми дистрикт апартмент", поручила Жордания собрать по 1 тысяче 870 лари с каждого дольщика якобы на регистрацию их имущества в Публичном реестре и подведение коммуникаций к строящемуся объекту. За два года Кетеван Жордания удалось собрать 258 тысяч 92 лари. В Публичный реестр Рчеулишвили перечислила 21 тысячу 915 лари, а оставшиеся 236 тысяч 177 лари, благодаря помощи Жордания присвоила. Уголовное дело против Рчеулишвили и Жордания возбуждено по статье "мошенничество в крупном размере", что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.















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