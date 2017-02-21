Новый тренер тбилисского «Динамо» решил навести порядок ужесточением финансовых санкций

21.02.2017 20:31 Несколько дней назад главным тренером тбилисского футбольного клуба "Динамо" был назначен Каха Качарава. Он принял клуб прямо на сборах, проходивших в Турции.



Стало известно, что Качарава остался недоволен дисциплиной в клубе и составил целый список санкций, которые, по версии агентства iPress, выглядят следующим образом:



1. Опоздание на тренировку - $100

2. Тренировка без щитков - $50

3. Пропуск тренировки без уважительной причины - $300

4. Некачественная тренировка - $200

5. Неспортивное поведение на тренировке (словесное оскорбление, умышленное нанесение травмы) - $300

6. Нарушение игровой дисциплины - $500

7. Получение желтой карточки в неигровой ситуации в ходе игры (за спор с судьей или противником или нанесение словесного оскорбления) - $500

8. Красная карточка в неигровой ситуации (возложенный на игрока федерацией штраф выплачивает сам футболист) - $1000

9. Опоздание на теоретические занятия - $100

10. Пользование мобильным телефоном на теоретических занятиях в день игры - $50

11. Уход со сбора без разрешения - $300

12. Игнорирование указаний тренеров - $1000

13. Игнорирование указаний врачей (отказ от назначенного лечения или медикаментов, отказ от физиотерапии, отказ от приема витаминов) - $1000

14. Азартные игры (карты, тотализатор, казино): первый случай - $2000, второй случай (50%-ное лишение зарплаты и тренировка во второй команде) - $3000

15. Потребление алкогольных напитков и табачных изделий - $100

16. Нарушение распорядка дня - $200

17. Лишний вес (за 1кг) - $1000



Ужесточение санкций подтверждает советник президента клуба Леван Салуквадзе. По его словам, Каха Качарава является любителем дисциплины и за счет финансовых санкций он сможет навести порядок среди футболистов.















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