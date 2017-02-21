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Новый тренер тбилисского «Динамо» решил навести порядок ужесточением финансовых санкций


21.02.2017   20:31
Несколько дней назад главным тренером тбилисского футбольного клуба "Динамо" был назначен Каха Качарава. Он принял клуб прямо на сборах, проходивших в Турции.

Стало известно, что Качарава остался недоволен дисциплиной в клубе и составил целый список санкций, которые, по версии агентства iPress, выглядят следующим образом:

1. Опоздание на тренировку - $100
2. Тренировка без щитков - $50
3. Пропуск тренировки без уважительной причины - $300
4. Некачественная тренировка - $200
5. Неспортивное поведение на тренировке (словесное оскорбление, умышленное нанесение травмы) - $300
6. Нарушение игровой дисциплины - $500
7. Получение желтой карточки в неигровой ситуации в ходе игры (за спор с судьей или противником или нанесение словесного оскорбления) - $500
8. Красная карточка в неигровой ситуации (возложенный на игрока федерацией штраф выплачивает сам футболист) - $1000
9. Опоздание на теоретические занятия - $100
10. Пользование мобильным телефоном на теоретических занятиях в день игры - $50
11. Уход со сбора без разрешения - $300
12. Игнорирование указаний тренеров - $1000
13. Игнорирование указаний врачей (отказ от назначенного лечения или медикаментов, отказ от физиотерапии, отказ от приема витаминов) - $1000
14. Азартные игры (карты, тотализатор, казино): первый случай - $2000, второй случай (50%-ное лишение зарплаты и тренировка во второй команде) - $3000
15. Потребление алкогольных напитков и табачных изделий - $100
16. Нарушение распорядка дня - $200
17. Лишний вес (за 1кг) - $1000

Ужесточение санкций подтверждает советник президента клуба Леван Салуквадзе. По его словам, Каха Качарава является любителем дисциплины и за счет финансовых санкций он сможет навести порядок среди футболистов.






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