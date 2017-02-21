Регистрация на Национальные экзамены в Грузии начнется 23 февраля

21.02.2017 20:45 Регистрация на Национальные экзамены и грантовый конкурс для студентов начнется 23 февраля.



По информации Национального центра оценок и экзаменов грузинского Министерства образования, в этот же день будет опубликована и электронная версия справочника. Вместе с тем Национальным экзаменационным центром издана печатная версия справочника для абитуриентов 2017 года, который можно пробрести в киосках и пунктах реализации прессы.



«В справочнике дается вся информация, которой абитуриент должен руководствоваться при своем выборе, в частности, речь идет о новшествах, инструкции по регистрации, пояснении по экзаменам и указке факультетов, информации об экзаменационном процессе, процедуре опубликования результатов и апелляции, порядке зачисления и грантирования. В справочнике также есть таблица, содержащая в себе данные о вузах, экзаменах, присваиваемых коэффициентах, установленных квотах, стоимости обучения и другие детали», - пояснили в Национальном экзаменационном центре.















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