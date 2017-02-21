Адвокат: Отец Георгий Мамаладзе нарушит молчание

21.02.2017 22:06 Отец Георгий Мамаладзе в ближайшие дни даст полноценные показания, т.е. нарушит молчание. Это может произойти завтра, - об этом сообщил журналистам адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили, который проведал своего подзащитного в клинике Чапидзе.



Как заявил адвокат, информация, которая есть у протоиерея, поставит под сомнение законность предъявленных ему обвинений.



«Мы считаем, что отец Георгий невиновен, у него есть определенная база информации, которая поставит под сомнение законность того, что ему вменяется», - отметил Михаил Рамишвили.















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