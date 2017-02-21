Отца Георгия Мамаладзе перевезли в клинику «Аверси»

21.02.2017 23:27 Задержанного 10 февраля по обвинению в попытке совершения убийства протоиерея Георгия Мамаладзе перевезли в клинику «Аверси». По словам представителя службы по связям с общественностью, отцу Георгию будет проведена магнитно-резонансная томография и после обследования протоиерей вновь будет переведен в кардиологический центр им. Чапидзе



17 февраля протоиерея Георгия Мамаладзе из-за ухудшения здоровья перевезли из руставской тюрьмы в кардиологическую клинику в Тбилиси. В клинику он был доставлен с диагнозом потери сознания. Причиной госпитализации представителя Патриархии стала пневмония.



Ранее сообщалось, что Мамаладзе 10 февраля был задержан в тбилисском международном аэропорту. Он намеревался вылететь в Берлин, где на лечении находился Патриарх Грузии Илия II. При обыске багажа протоиерея было обнаружено отравляющее вещество цианид. Его обвиняют в попытке совершения убийства духовного лица "высокой иерархии".















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