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Отца Георгия Мамаладзе перевезли в клинику «Аверси»
21.02.2017 23:27
Задержанного 10 февраля по обвинению в попытке совершения убийства протоиерея Георгия Мамаладзе перевезли в клинику «Аверси». По словам представителя службы по связям с общественностью, отцу Георгию будет проведена магнитно-резонансная томография и после обследования протоиерей вновь будет переведен в кардиологический центр им. Чапидзе
17 февраля протоиерея Георгия Мамаладзе из-за ухудшения здоровья перевезли из руставской тюрьмы в кардиологическую клинику в Тбилиси. В клинику он был доставлен с диагнозом потери сознания. Причиной госпитализации представителя Патриархии стала пневмония.
Ранее сообщалось, что Мамаладзе 10 февраля был задержан в тбилисском международном аэропорту. Он намеревался вылететь в Берлин, где на лечении находился Патриарх Грузии Илия II. При обыске багажа протоиерея было обнаружено отравляющее вещество цианид. Его обвиняют в попытке совершения убийства духовного лица "высокой иерархии".
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