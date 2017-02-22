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Протоиерея Георгия Мамаладзе вернули из клиники «Аверси» в центр имени Чапидзе
22.02.2017 10:27
Обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе продолжит лечение в кардиологическом центре имени Чапидзе. Протоиерея Георгия Мамаладзе вчера вечером перевели из кардиологического центра имени Чапидзе в клинику «Аверси», где ему провели дополнительные обследования, но после этого протоиерея вновь вернули в клинику имени Чапидзе.
Как заявила вчера руководитель кардиологического департамента кардиологического центра имени Чапидзе Софо Унгиадзе, дополнительные обследования подразумевали компьютерную магнитно-резонансную томографию грудной клетки и головы.
По ее словам, состояние здоровья пациента стабильное, жалоб стало меньше. По словам врача, улучшена динамика как клинических данных, так и лабораторных исследований.
На вопрос о том, когда будет выписан протоиерей Георгий Мамаладзе из больницы, врач ответил, что на основании следующих исследований и клинических данных, при стабильной ситуации будет установлена дата выписки.
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