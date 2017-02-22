В представленных прокуратурой материалах вина отца Георгия не прослеживается - адвокат

22.02.2017 10:59 В представленных прокуратурой материалах какая-либо вина отца Георгия не прослеживается, - об этом заявил адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая. По его словам, отец Георгий не избегает участия в разных видах экспертизы.



«В понедельник приходил следователь для взятия разных образцов экспертизы. Отец Георгий не избегает этого. Он публично сказал и зафиксировал в протоколе, что обязательно будет участвовать в этом, как только ему позволит это состояние здоровья. Он также заявил, что не нарушит предусмотренные законом сроки. Обвиняемый знает обо всех материалах, которые есть у прокуратуры. Насколько их можно считать доказательствами, должен решить суд», - заявил Георгий Панцулая.



По его словам, в ближайшие дни отец Георгий нарушит молчание и расскажет о своей невиновности. «Нарушение права на молчание зависело от разрешения и благословения духовных лиц, а также из-за защитной тактики и ненормального фона, который исходил от прокуратуры. Эти этапы позади и в ближайшие дни он нарушит молчание и даст показания следствию», - заявил Панцулая.















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