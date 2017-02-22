Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В представленных прокуратурой материалах вина отца Георгия не прослеживается - адвокат


22.02.2017   10:59
В представленных прокуратурой материалах какая-либо вина отца Георгия не прослеживается, - об этом заявил адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая. По его словам, отец Георгий не избегает участия в разных видах экспертизы.

«В понедельник приходил следователь для взятия разных образцов экспертизы. Отец Георгий не избегает этого. Он публично сказал и зафиксировал в протоколе, что обязательно будет участвовать в этом, как только ему позволит это состояние здоровья. Он также заявил, что не нарушит предусмотренные законом сроки. Обвиняемый знает обо всех материалах, которые есть у прокуратуры. Насколько их можно считать доказательствами, должен решить суд», - заявил Георгий Панцулая.

По его словам, в ближайшие дни отец Георгий нарушит молчание и расскажет о своей невиновности. «Нарушение права на молчание зависело от разрешения и благословения духовных лиц, а также из-за защитной тактики и ненормального фона, который исходил от прокуратуры. Эти этапы позади и в ближайшие дни он нарушит молчание и даст показания следствию», - заявил Панцулая.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии в Совбезе ООН призвал РФ отказаться от незаконной политики
Делегация Патриархии Грузии проводит встречи в структурах НАТО
Amnesty International заявила об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна