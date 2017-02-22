В Тбилиси пройдет саммит УЕФА

22.02.2017 11:57 1 марта текущего года в Тбилиси, в гостинице "Biltmor" состоится международный саммит, организованный УЕФА по поддержке Совета Европы, главной темой которого будет рост массовости футбола в Восточной Европе.



В саммите "UEFA GROW", который впервые проводится в данном формате, примут участие представители УЕФА, президенты и генеральные секретари федераций футбола Грузии и 13 стран Восточной Европы. В Тбилиси приедут также министры спорта и образования стран-участников. В саммит включатся международные эксперты спорта.



В результате проектов, осуществленных Федерацией футбола Грузии по поддержке УЕФА, в 2016 году число зарегистрированных футболистов увеличилось на 7 000, что УЕФА оценила как значительный шаг к массовости футбола. После анализа осуществленных в Грузии проектов, и результатов, по решению управляющей организации европейского футбола именно Грузия была избрана местом проведения саммита.



К участникам международного форума с речью обратится президент Федерации футбола Грузии, и расскажет о вызовах, существующих в стране с точки зрения роста массовости футбола. Леван Кобиашвили рассмотрит также долгосрочные проекты, которые осуществляются в Грузии в рамках "UEFA GROW 2020".



















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