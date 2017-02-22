Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси пройдет саммит УЕФА


22.02.2017   11:57
1 марта текущего года в Тбилиси, в гостинице "Biltmor" состоится международный саммит, организованный УЕФА по поддержке Совета Европы, главной темой которого будет рост массовости футбола в Восточной Европе.

В саммите "UEFA GROW", который впервые проводится в данном формате, примут участие представители УЕФА, президенты и генеральные секретари федераций футбола Грузии и 13 стран Восточной Европы. В Тбилиси приедут также министры спорта и образования стран-участников. В саммит включатся международные эксперты спорта.

В результате проектов, осуществленных Федерацией футбола Грузии по поддержке УЕФА, в 2016 году число зарегистрированных футболистов увеличилось на 7 000, что УЕФА оценила как значительный шаг к массовости футбола. После анализа осуществленных в Грузии проектов, и результатов, по решению управляющей организации европейского футбола именно Грузия была избрана местом проведения саммита.

К участникам международного форума с речью обратится президент Федерации футбола Грузии, и расскажет о вызовах, существующих в стране с точки зрения роста массовости футбола. Леван Кобиашвили рассмотрит также долгосрочные проекты, которые осуществляются в Грузии в рамках "UEFA GROW 2020".








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии в Совбезе ООН призвал РФ отказаться от незаконной политики
Делегация Патриархии Грузии проводит встречи в структурах НАТО
Amnesty International заявила об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна