Грузия хочет выступать в «ПРО12» и «Супер регби»

22.02.2017 13:05 По сообщению "BBC Wales Sport", Союз регби Грузии провел переговоры с "Гиннес ПРО12" и "Супер регби" о добавлении грузинских команд в эти турниры.



"Гиннес ПРО12" (т.н. кельтская лига) объединяет уэльсскую, ирландскую, шотландскую, и итальянскую команды, а в турнире "Супер регби" участвуют новозеландская, южноафриканская, австралийская, аргентинская, японская клубы, и многие эксперты называют его лучшим клубным турниром мира.



В случае успешного завершения переговоров, к этим турнирам в одну команду будут собраны лучшие регбисты Грузии.



Ранее то же самое сделали Аргентина и Япония. Подавляющее большинство членов их команд, участвующих в "Супер регби", являются игроками национальны сборных.

















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