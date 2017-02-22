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В Батуми сгорел ночной клуб, есть пострадавшие
22.02.2017 13:14
В ночном клубе "Арена" в Батуми произошел пожар, в результате чего погибла женщина.
По словам очевидцев, пожар начался из-за взорвавшегося кондиционера и почти мгновенно охватил весь зал. В этот момент в заведении находились более 30 человек.
Отмечается, что еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, погибшая являлась работником ночного клуба.
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