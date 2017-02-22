Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми сгорел ночной клуб, есть пострадавшие


22.02.2017   13:14
В ночном клубе "Арена" в Батуми произошел пожар, в результате чего погибла женщина.

По словам очевидцев, пожар начался из-за взорвавшегося кондиционера и почти мгновенно охватил весь зал. В этот момент в заведении находились более 30 человек.

Отмечается, что еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, погибшая являлась работником ночного клуба.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии в Совбезе ООН призвал РФ отказаться от незаконной политики
Делегация Патриархии Грузии проводит встречи в структурах НАТО
Amnesty International заявила об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна