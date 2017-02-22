Большое ожидание - какую позицию займет патриарх

22.02.2017 13:18 «История Грузии не помнит такого случая... Государство и церковь должны вместе расследовать это. Народу нужно дать ответ, народ волнуется», - заявил католикос-патриарх Илия II. По инициативе патриарха по т.н. делу о цианиде вчера в патриархии прошло длительное совещание, на котором присутствовали не только духовные лица. Встречи проходили почти весь день и к патриархии весь день подъезжали джипы. В первой половине дня на встрече с высокопоставленными иерархами-членами Синода присутствовал и президент. В 8 часов вечера в патриархии премьер Квирикашвили, вице-премьер Каладзе, министр образования Джеджелава и главный прокурор Шотадзе встретились с патриархом и духовными лицами», - пишет газета «Резонанси».



«После встречи президент поговорил с журналистами. Премьер Квирикашвили и главный прокурор Шотадзе покинули патриархию без комментариев. Александр Джеджелава и Каха Каладзе заявили, что они пришли навестить патриарха. Что говорилось о т.н. деле о цианиде, неизвестно. После встречи секретарь патриарха Микаэл Ботковели заявил, что патриарх и духовные лица получили дополнительную информацию о деле и церковь выражает полное доверие следственным структурам. По словам Ботковели, также необходимо дать стороне защиты возможность представить свои аргументы. «Разумеется, пока мы не можем оценивать вину отца Георгия. Нужно дождаться завершения расследования», - заявил Микаэл Ботковели. Для справки, до начала встречи духовные лица поделились мнением с журналистами. Они сказали, что это заговор против церкви, что в патриархии обязательно нужно провести аудит, но после встречи они никаких комментариев не делали», - отмечает издание.



«На этой встрече весь день находились и противостоящие друг другу священнослужители, в том числе митрополит Чкондидский Петр и хорепископ патриарха Иаков. Они покинули патриархию вечером, но к приезду премьера и главного прокурора владыка Петр срочно вернулся обратно. Также вчера в патриархию пришла один из свидетелей прокуратуры, адвокат, член прокурорского совета Ирма Чкадуа, которая несмотря на подписание документа о неразглашении рассказывала журналистам некоторые подробности дела, однако и она покинула патриархию без комментариев. Подобно владыке Петру к приезду премьера и главного прокурора в патриархию пришла председатель организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе, которая сказала, что никто не поддерживает освобождение Георгия Мамаладзе под поручительство, за исключением владыки Петра. Вчера с патриархом встретился и новый адвокат главного фигуранта дела, обвиняемого протоиерея Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили, а после этой встречи сам протоиерей Мамаладзе решил нарушить молчание и дать полноценные показания прокуратуры», - пишет автор статьи.



«Патриарх вчера обсудил последние события и заявил, что «история Грузии не помнит такого случая. Это проблема не только церкви, но и народа и государства. Уже идут отголоски из-за границы, все спрашивают, что происходит в Грузии, а у нас нет определенной позиции. Поэтому мы должны помочь, нужно провести совместное расследование. Народу нужно дать ответ, народ волнуется. Думаю, все будет хорошо, но все события нужно назвать своими именами, чтобы народ удовлетворился и успокоился», - заявил патриарх. После встречи с Илией II комментарий сделал президент и заявил, что патриарх участвует в обсуждении всех сложных вопросов, что на совещании состоялось открытое обсуждение этих сложностей, были высказаны разные мнения и состоялась дискуссия, а сам «патриарх получает информацию от всех сторон». Георгий Маргвелашвили также заявил, что имеет определенные замечания к следствию и считает, что все стороны должны иметь возможность доказать свою правду или представить свою версию», - заключает издание.















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