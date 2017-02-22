Amnesty International возмущена качеством независимости судебной системы Грузии

22.02.2017 13:23 В правозащитной организации Amnesty International возмущены качеством независимости судебной системы Грузии. Как говорится в отчете организации, в Грузии зафиксированы факты пыток и нечеловеческого обращения с гражданами со стороны правоохранительных структур. Приводятся и факты нарушения прав сексуальных меньшинств.



Кроме этого, в ежегодный доклад Amnesty International попали судебный процесс против телекомпании «Рустави 2», тема скрытых записей и ситуация на оккупированных территориях Грузии.



В отчете также подробного говорится об убийстве российским военным 19 мая гражданина Грузии на абхазской линии российской оккупации.















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