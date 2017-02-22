|
Протоиерей Мамаладзе готов ответить на все вопросы - адвокат
22.02.2017 13:40
Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в покушении на убийство высокопоставленного духовного лица, готов нарушить молчание и выступить с показаниями по скандальному делу. Об этом сообщил один из адвокатов Мамаладзе Михаил Рамишвили.
«Его рассказ не будет очень кратким, как известно, дело очень серьезное, и он готов ответить на серьезные вопросы», -заявил адвокат журналистам.
По словам Рамишвили, протоиерей выразил желание встретиться с Патриархом, но когда это произойдет, пока не сообщается.
Протоиерей Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда он направлялся в Берлин, в клинику, где проходит лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй и находится его ближайшее окружение. Прокуратура утверждает, что в багаже Мамаладзе был обнаружен цианид, с помощью которого он намеревался отравить «приближенное к патриархии лицо».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна