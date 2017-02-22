Протоиерей Мамаладзе готов ответить на все вопросы - адвокат

22.02.2017 13:40 Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в покушении на убийство высокопоставленного духовного лица, готов нарушить молчание и выступить с показаниями по скандальному делу. Об этом сообщил один из адвокатов Мамаладзе Михаил Рамишвили.



«Его рассказ не будет очень кратким, как известно, дело очень серьезное, и он готов ответить на серьезные вопросы», -заявил адвокат журналистам.



По словам Рамишвили, протоиерей выразил желание встретиться с Патриархом, но когда это произойдет, пока не сообщается.



Протоиерей Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда он направлялся в Берлин, в клинику, где проходит лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй и находится его ближайшее окружение. Прокуратура утверждает, что в багаже Мамаладзе был обнаружен цианид, с помощью которого он намеревался отравить «приближенное к патриархии лицо».















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