Задержанный протоиерей просит встречи с патриархом

22.02.2017 15:59 Задержанный протоиерей Георгий Мамаладзе обращается к патриарху с просьбой о встрече Обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе просит о встрече с патриархом и членами Священного Синода. Об этом сообщил журналистам адвокат Михаил Рамишвили.



По его словам, протоиерей хочет поговорить с духовными лицами высокой иерархии о тех показаниях, которые намерен дать следствию.



Адвокат пояснил, что желанием протоиерея является встреча с духовными лицами до дачи показаний.



«Вчера было объявлено, что отец Георгий нарушает молчание и готов дать показания полноценно. Отец Георгий обращается с большой просьбой к патриарху, если будет возможность, исходя из состояния его здоровья, прежде, чем дать показания следствию, сказать все это патриарху. Если патриарх не сможет, он ждет духовных лиц из Священного Синода, чтобы они пришли, и он детально рассказал о деле. Не имеет значения, кто это будет, однако, если учесть вчерашние слова Наны Какабадзе, предпочтительно, чтобы это был отец Петр. Мы очень надеемся, что из патриархии последует адекватный ответ. Он является духовным лицом и желает, в первую очередь, представить информацию патриархии», - сказал адвокат.















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