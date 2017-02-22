МВД Грузии обвиняет сына депутата Тбилгорсобрания в даче ложных показаний

22.02.2017 17:50 МВД Грузии обвиняет сына депутата Тбилисского сакребуло от оппозиционной партии «Национальный форум» в даче ложных показаний.



Депутат сакребуло Автандил Давитадзе накануне сообщил журналистам, что глава полицейского управления Ваке-Сабуртало Автандил Галдава по неизвестным причинам избил его сына Георгия Давитадзе в собственном кабинете.



В участок, по словам Давитадзе, его сын пришел, чтобы поддержать друзей, которых вызвали на допрос после драки в одном из тбилисских баров. После, согласно версии оппозиционера и его сына, Георгия силой затащили в здание полиции и избили.



В МВД заявляют, что эта информация полностью не соответствует действительности, что доказывают записи видеокамер, установленных в участке.



«Из полной записи видеокамер, установленных на внутреннем и наружном периметре управления полиции выясняется, что эта часть показаний, данных Г.Д. Генеральной инспекции МВД полностью не соответствует действительности», — говорится в заявлении.



В ведомстве отмечают, что в общей сложности, Георгий Давитадзе провел в здании полиции 14 минут. При выходе из участка на нем не было никаких повреждений.



После выхода из здания управления полиции Ваке-Сабуртало Давитадзе встретился со своим адвокатом, с которым переговорил и решил вызвать на место сотрудников патрульной полиции и «скорой помощи». Им заявил, что его избил начальник управления полиции Ваке-Сабуртало.



Врачам он пожаловался на боли в животе и требовал госпитализации. Позже его госпитализировали в тбилисскую клинику Элизабет Блэквелл. Врач Каха Нуралидзе журналистам заявил, что у Георгия Давитадзе была ссадина на животе.



В МВД отдельно отмечают, что Георгий Давитадзе ранее был неоднократно судим.



В том числе за разбой, незаконное приобретение-хранение оружия, хулиганство с использованием огнестрельного оружия и избиение гражданина другой страны. На данный момент Давитадзе отбывает условный срок.















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