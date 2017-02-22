Toyota Land Cruiser за 176 150 лари для председателя КС Грузии

22.02.2017 18:55 Председателю Конституционного суда Зазе Тавадзе передали в пользование Toyota Land Cruiser за 176 150 лари. Об этом говорится в публичной информации, запрошенной изданием "Либерал" из Конституционного суда.



По договору, оформленному 2 декабря, Конституционный суд купил три новые автомашины марки "Тойота" в порядке замены.



По договору, опубликованному на веб-странице Агентства государственных закупок, для покупки этих автомашин суд в совокупности заплатил 300 268 лари, из них наличными 221 768 лари, а остальные 78 500 лари были покрыты старыми автомашинами на замене.



Приобретение Toyota Land Cruiser Конституционному суду обошлось 176 150 лари. Стоимость Toyota Camry составляет 62 059 лари. Конституционный суд купил две машины модели Toyota Camry.



По сообщению Конституционного суда, с декабря 2016 года начался процесс обновления автопарка Конституционного суда Грузии, и председатель Конституционного суда отказался от использования существующих в его пользовании двух машин.



"Соответственно, суд осуществил замену амортизированных автомашин (эксплуатация которых уже требовала больших затрат) Mercedes-Benz S500 и Toyota land Cruiser. Вместо них Конституционному суду в пользование была передана одна единица ToYota Land Cruiser LC200. А числящиеся на балансе суда Hundai и Toyota RAV4 заменили на две Toyota camry, которые были переданы в пользование членам Конституционного суда"- заявляет Конституционный суд.

















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