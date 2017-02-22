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В Грузии откроется кабинет управления гепатитом С
22.02.2017 21:53
Центр психического здоровья и превенции наркомании завтра в 11:00 откроет кабинет управления гепатитом С.
Как сообщают в Центре психического здоровья и превенции наркомании, в рамках государственной программы безвозмездно будет предоставляться лабораторное обслуживание пациентам, относящимся к группе повышенного риска, в частности, больным наркоманией.
«Им не придется оплачивать стоимость исследования, они включатся в упрощенный режим регистрации, что будет способствовать своевременному подключению пациентов к данной программе. На данный момент на базе Центра психического здоровья и превенции наркомании обследованы 86 пациентов, с завтрашнего дня лечение начнут 4 пациента. В рамках компонента скринингового управления государственной программы гепатита С исследование бесплатно для любого человека», - отмечается в информации центра.
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