В Грузии откроется кабинет управления гепатитом С

22.02.2017 21:53 Центр психического здоровья и превенции наркомании завтра в 11:00 откроет кабинет управления гепатитом С.



Как сообщают в Центре психического здоровья и превенции наркомании, в рамках государственной программы безвозмездно будет предоставляться лабораторное обслуживание пациентам, относящимся к группе повышенного риска, в частности, больным наркоманией.



«Им не придется оплачивать стоимость исследования, они включатся в упрощенный режим регистрации, что будет способствовать своевременному подключению пациентов к данной программе. На данный момент на базе Центра психического здоровья и превенции наркомании обследованы 86 пациентов, с завтрашнего дня лечение начнут 4 пациента. В рамках компонента скринингового управления государственной программы гепатита С исследование бесплатно для любого человека», - отмечается в информации центра.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

