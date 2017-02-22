Задержанного протоиерея доставили из кардиологической клиники в тюремную камеру

22.02.2017 22:01 Протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из кардиологической клиники им. Чапидзе, где он проходил лечение, в т. н. «матросовскую тюрьму».



По словам медиков, состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему покинуть стационар.



Протоиерей, арестованный несколько дней назад по обвинению в попытке отравления высокопоставленного духовного лица, был госпитализирован в бессознательном состоянии в кардиологическую клинику 17 февраля. Решение о доставке обвиняемого священника в клинику приняла администрация тюрьмы.















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