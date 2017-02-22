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Патриарх и члены Священного синода отказались встречаться с задержанным протоиереем


22.02.2017   22:23
Глава Грузинской Православной церкви и члены Священного Синода не встретятся с обвиняемым в организации убийства протоиереем Георгием Мамаладзе. Об этом журналистам сообщил секретарь Патриархии Грузии отец Михаил Ботковели.

«Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, члены Священного синода и представители духовенства не встретятся с обвиняемым протоиереем Георгием Мамаладзе. Соответственно, вопрос встречи с обвиняемым нами не был рассмотрен»,- заявил Ботковели.

Вместе с этим, секретарь Патриархии назвал причиной этого решения –просьбу представителей власти воздержаться от встречи с задержанным священником "для его же безопасности".






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