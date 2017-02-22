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В Тбилиси совершено нападение на известного грузинского актера
22.02.2017 22:58
В центре Тбилиси возле "Сухого моста" избит известный грузинский актер театра им. Котэ Марджанишвили Гурам Джаши, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
На актера напали ночью и отняли мобильный телефон и ключи. Ему сломали височную кость, из-за чего пострадавшего пришлось госпитализировать и проводить трепанацию черепа. На голове у Джаши образовалась большая гематома.
"На данном этапе следствие ведется по статье 120 Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью). К этому времени следствие началось на основе личного сообщения, что же касается разбоя, то он не выявляется", — сообщила сотрудница пресс-службы МВД.
Грузинские СМИ также сообщают, что злоумышленники пытались забрать и его куртку.
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