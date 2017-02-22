Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси совершено нападение на известного грузинского актера


22.02.2017   22:58
В центре Тбилиси возле "Сухого моста" избит известный грузинский актер театра им. Котэ Марджанишвили Гурам Джаши, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

На актера напали ночью и отняли мобильный телефон и ключи. Ему сломали височную кость, из-за чего пострадавшего пришлось госпитализировать и проводить трепанацию черепа. На голове у Джаши образовалась большая гематома.

"На данном этапе следствие ведется по статье 120 Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью). К этому времени следствие началось на основе личного сообщения, что же касается разбоя, то он не выявляется", — сообщила сотрудница пресс-службы МВД.

Грузинские СМИ также сообщают, что злоумышленники пытались забрать и его куртку.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали в очередной раз обсудили наболевшие вопросы
Абхазы и осетины неотделимая часть нашей истории и будущего - глава МИД Грузии
Джанелидзе: Россия продолжает политику фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия приняла участие в открытых дебатах в СБ ООН
Администрация президента Грузии: Парламент избрал путь самоизоляции
Азербайджан объявил в международный розыск трех членов Европарламента за наблюдение за «референдумом» в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна