Адвокату непонятны причины, по которой священнослужители отказались от встречи с протоиереем Георгием Мамаладзе

23.02.2017 10:37 Адвокат обвиняемого по т.н. делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили не понимает причину, по которой священнослужители отказываются навещать его подзащитного. В связи с этим сегодня около т.н. матросовской тюрьмы Рамишвили сделает заявление.



«Как стало мне известно, это рекомендовала служба безопасности в целях безопасности самого отца Георгия. Как я могу это оценить? Если до сих пор владыки посещали его, для них не существовало правил безопасности? Я не понимаю, как это может быть основанием. Я выясню это, когда зайду к моему подзащитному. Я планирую сделать заявление», - заявил Рамишвили и отметил, что навестит протоиерея в т.н. матросовской тюрьме сегодня в 11:00.



До сих пор протоиерей Георгий Мамаладзе пользовался правом на молчание. Вчера протоиерей обратился с просьбой к патриарху и попросил его о встрече. Протоиерей выразил желание рассказать патриарху о тех показаниях, которые он собирается дать следствию, но патриархия не учла эту просьбу. По словам секретаря патриарха, отца Михаила Ботковели, государство попросило священнослужителей максимально воздержаться от посещения тюремных учреждений.















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