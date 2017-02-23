Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ректор ТГУ призвал членов «Аудитории 115» освободить 6-й корпус ТГУ


23.02.2017   10:39
Ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Гия Шарвашидзе призывает членов «Аудитории 115» освободить 6-й корпус ТГУ.

По словам Шервашидзе, скоро, 3 марта, начнется учебный год, соответственно, ректор надеется, что члены «Аудитории 115» примут разумное решение. Он также заострил внимание на том, что университет автономен и решит вопросы в автономном режиме.

«Что касается «Аудитории и115», уже и не знаю, насколько университетской тематикой являются их требования, так как они переросли от университетских в другие требования. Мы многое выполнили из того, что требовала «Аудитория 115». В том числе, на этой неделе у меня будет встреча с журналистами, где я озвучу новшества, произошедшие в университетском пространстве. Поэтому осталось меньше поводов для протеста в наш адрес. Учебный год начинается скоро, 3 марта. Мы надеемся, что 6-й корпус будет освобожден и у нас будет возможность начать в спокойной обстановке учебный процесс для журналистов и других, пользующихся 6-м корпусом. Это тем более важно, поскольку в 6-м корпусе есть то оборудование, которое необходимо для практической деятельности. Это отрицательно действует на качество обучения, поэтому еще раз призываю студентов, студентов ТГУ, которые находятся там, частично это не студенты ТГУ, частично – не студенты вообще, - освободить эту территорию», - заявил Гия Шарвашидзе.

Как известно, в случае продолжения пикетирования «Аудиторией 115» 6-го корпуса ТГУ, студентам придется продолжить учебу в Центре туризма.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минэкономики: ларизация – правильный шаг
В Грузии растет контрабанда табачных изделий - СМИ
Премьер Армении едет в Грузию обсуждать альтернативные Ларсу пути транспортировки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
У Ингурского моста прошла акция с требованием освобождения Георгия Лукава
В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве российского бизнесмена «депутата» Нодика Квициния
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с назначением Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента
Шефчович: "Южный газовый коридор" стратегически важен для будущей энергобезопасности Европы
Ованнисян: За получение взятки предлагаем строже наказывать
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна