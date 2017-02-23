Ректор ТГУ призвал членов «Аудитории 115» освободить 6-й корпус ТГУ

23.02.2017 10:39 Ректор Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Гия Шарвашидзе призывает членов «Аудитории 115» освободить 6-й корпус ТГУ.



По словам Шервашидзе, скоро, 3 марта, начнется учебный год, соответственно, ректор надеется, что члены «Аудитории 115» примут разумное решение. Он также заострил внимание на том, что университет автономен и решит вопросы в автономном режиме.



«Что касается «Аудитории и115», уже и не знаю, насколько университетской тематикой являются их требования, так как они переросли от университетских в другие требования. Мы многое выполнили из того, что требовала «Аудитория 115». В том числе, на этой неделе у меня будет встреча с журналистами, где я озвучу новшества, произошедшие в университетском пространстве. Поэтому осталось меньше поводов для протеста в наш адрес. Учебный год начинается скоро, 3 марта. Мы надеемся, что 6-й корпус будет освобожден и у нас будет возможность начать в спокойной обстановке учебный процесс для журналистов и других, пользующихся 6-м корпусом. Это тем более важно, поскольку в 6-м корпусе есть то оборудование, которое необходимо для практической деятельности. Это отрицательно действует на качество обучения, поэтому еще раз призываю студентов, студентов ТГУ, которые находятся там, частично это не студенты ТГУ, частично – не студенты вообще, - освободить эту территорию», - заявил Гия Шарвашидзе.



Как известно, в случае продолжения пикетирования «Аудиторией 115» 6-го корпуса ТГУ, студентам придется продолжить учебу в Центре туризма.















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