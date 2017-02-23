Адвокаты требуют от прокуратуры допроса протоиерея Георгия Мамаладзе

23.02.2017 12:27 Обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе готов нарушить право на молчание и дать показания следствию, - об этом «IPN» заявил адвокат протоиерея Михаил Рамишвили.



По его словам, с соответствующей просьбой допросить обвиняемого в кратчайшие сроки сторона защиты сегодня в 10:30 обратится в главную прокуратуру.



«Мы требуем допросить отца Георгия в кратчайшие сроки. Следовательно, отец Георгий готов нарушить право на молчание и дать показания следствию. Мы ждем следователей, чтобы они пришли и допросили отца Георгия», - заявил Рамишвили.



До сих пор протоиерей Георгий Мамаладзе пользовался правом на молчание. Вчера протоиерей обратился с просьбой к патриарху и попросил его о встрече. Протоиерей выразил желание рассказать патриарху о тех показаниях, которые он собирается дать следствию, но патриархия не учла эту просьбу. По словам секретаря патриарха, отца Михаила Ботковели, государство попросило священнослужителей максимально воздержаться от посещения тюремных учреждений.















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