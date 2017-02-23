Кардиолог Патриарха: Илия Второй нуждается в покое

23.02.2017 12:53 Католикос-Патриарх Всея Грузии чувствует себя хорошо, но нуждается в покое. Об этом заявил журналистам кардиолог Шалва Петриашвили, навестивший Илию Второго после возвращения из Германии, где ему провели лапароскопию желчного пузыря.



Пока неизвестно, встретится ли патриарх с протоиереем Георгием Мамаладзе, которого прокуратура задержала по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленного представителя патриархии.



По словам кардиолога, Илия Второй сам решит встретится ли он с Мамаладзе или нет.



«Патриарх перенес большую операцию. По возвращению в Грузию его встретили проблемы, и мы бережем его эмоциональное состояние и здоровье в целом. На данный момент, его состояние хорошее, операцию сделали недавно и послеоперационный период требует больше внимания и покоя», — сказал Петриашвили.



Первый комментарий по поводу скандала вокруг патриархии Илия Второй сделал уже на следующий день после своей операции в Берлине. В видеообращении, записанном в палате клиники, патриарх назвал ситуацию с задержанием протоиерея Мамаладзе «странной и ненормальной».



На следующий день после выступления патриарха Георгий Мамаладзе был переведен из тюрьмы в кардиологическую клинику для прохождения обследования из-за ухудшения состояния здоровья.



После прибытия в Тбилиси 20 февраля Илия Второй заявил, что патриархия вместе с властями изучит эти вопросы и вынесет заключение. «Я уверен, что все завершится мирно и хорошо», — отметил патриарх.



Затем адвокаты задержанного протоиерея заявили, что Георгий Мамаладзе, который использует право молчания, просит патриарха о встрече, чтобы рассказать о деталях дела.

Прокуратура после возбуждения уголовного дела против протоиерея взяла с его адвокатов подписку о неразглашении деталей следствия. Единственное, что сказал его адвокат Михаил Рамишвили со слов своего подзащитного, это то, что в обвинительном заключении речь идет о покушении на секретаря-референта патриарха Шорене Тетруашвили.



«Георгий Мамаладзе с огромной просьбой обращается к патриарху, если у него будет возможность и если позволит состояние здоровья, то у него есть огромное желание, перед тем как дать показания следствию, рассказать обо всем лично патриарху», — сказал адвокат журналистам.



В том случае, если патриарх не сможет встретится с Мамаладзе, то он готов встретится с лицами высшей иерархии Синода. «Мы ждем адекватного ответа и действий от патриархии», — подчеркнул адвокат.



Рамишвили пообещал журналистам, что его подзащитный вскоре нарушит молчание и даст «шокирующие показания» по этому делу.



Прокуратура арестовала проиерея Георгия Мамаладзе в Тбилисском аэропорту 10 февраля. Глава департамента по управлению имуществом патриархии направлялся в Берлин, в клинику к патриарху, где уже находилась большая делегация духовных лиц. Прокуратура заявила, что нашла в его багаже цианид и обвинила в попытке отравить «духовное лицо высокой иерархии». Три дня общественность обсуждала версии покушения на патриарха, а представители властей делали заявления о том, что арест протоиерея предотвратил попытку дестабилизации в стране. Однако затем прокуратура уточнила, что речь не идет о покушении на патриарха.















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