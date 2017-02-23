Дочь грузинской телеведущей Майи Асатиани находится в коме

23.02.2017 16:12 Дочь известной журналистки и ведущей передачи "Профиль" на телеканале Rustavi2 Майи Асатиани Нуца Махвиладзе находится в коме в одной из больниц Франции, сообщил Sputnik Грузия источник.



По неподтвержденной информации, состояние 18-летней Нуца Махвиладзе ухудшилось из-за вирусного менингита. Асатиани уже вылетела во Францию к дочери, где она находится по учебе.



Комментарий сделал и гендиректор телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия.



"Сейчас для нас, сотрудников "Рустви 2" главной бедой является беда Майи Асатиани! Мы все рядом с тобой Майя Асатиани! Любим и сделаем все для спасения твоей Нуцы!", — написал Гварамия на своей странице в соцсети Facebook.















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