Сотрудники Патриархии и члены Священного синода готовы ответить на вопросы следствия

23.02.2017 16:14 В Патриархии Грузии обсуждают внутрицерковный конфликт и арест протоиерея Георгия Мамаладзе



Все сотрудники Патриархии и члены Священного синода готовы ответить на вопросы следователей, заявил секретарь Патриархии Михаил Ботковели журналистам.



В эти минуты в Патриархии Грузии проходит встреча адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого Главпрокуратурой Грузии в подготовке убийства, с членами Священного синода.



Глава ГПЦ, предположительно, на дискуссии присутствовать не будет.



Вместе с адвокатами, на встречу в Патриархию пришел и митрополит Чкондидский Петре (Цаава).



Не исключено, что после завершения дискуссий в Патриархии будут сделаны заявления. Адвокаты Мамаладзе в свою очередь сообщают, что обвиняемый готов нарушить молчание и ответит на интересующие общественность вопросы.















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