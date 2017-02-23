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Сотрудники Патриархии и члены Священного синода готовы ответить на вопросы следствия


23.02.2017   16:14
В Патриархии Грузии обсуждают внутрицерковный конфликт и арест протоиерея Георгия Мамаладзе

Все сотрудники Патриархии и члены Священного синода готовы ответить на вопросы следователей, заявил секретарь Патриархии Михаил Ботковели журналистам.

В эти минуты в Патриархии Грузии проходит встреча адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого Главпрокуратурой Грузии в подготовке убийства, с членами Священного синода.

Глава ГПЦ, предположительно, на дискуссии присутствовать не будет.

Вместе с адвокатами, на встречу в Патриархию пришел и митрополит Чкондидский Петре (Цаава).

Не исключено, что после завершения дискуссий в Патриархии будут сделаны заявления. Адвокаты Мамаладзе в свою очередь сообщают, что обвиняемый готов нарушить молчание и ответит на интересующие общественность вопросы.






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