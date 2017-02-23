|
Сотрудники Патриархии и члены Священного синода готовы ответить на вопросы следствия
23.02.2017 16:14
В Патриархии Грузии обсуждают внутрицерковный конфликт и арест протоиерея Георгия Мамаладзе
Все сотрудники Патриархии и члены Священного синода готовы ответить на вопросы следователей, заявил секретарь Патриархии Михаил Ботковели журналистам.
В эти минуты в Патриархии Грузии проходит встреча адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого Главпрокуратурой Грузии в подготовке убийства, с членами Священного синода.
Глава ГПЦ, предположительно, на дискуссии присутствовать не будет.
Вместе с адвокатами, на встречу в Патриархию пришел и митрополит Чкондидский Петре (Цаава).
Не исключено, что после завершения дискуссий в Патриархии будут сделаны заявления. Адвокаты Мамаладзе в свою очередь сообщают, что обвиняемый готов нарушить молчание и ответит на интересующие общественность вопросы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна