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В Грузии могут запретить использование пластиковых пакетов


23.02.2017   17:51
В Грузии могут поэтапно запретить использование пластиковых пакетов из-за вреда для окружающей среды.

Евросоюз в ближайшие годы намерен строго ограничить потребление легких полиэтиленовых пакетов. Страны участницы ЕС должны добиться того, чтобы в 2025 году каждый житель использовал не более 90 пакетов в год.

В Грузии также разработали соответствующий проект нормативного акта, который связан с производством, импортом и реализацией пластиковых упаковок в Грузии.

«Нормативный акт предусматривает поэтапный запрет пластиковых пакетов и их замену на биодеградируемые пакеты, бумажные пакеты, на пакеты и сумки многоразового использования, которые соответствуют европейским стандартам», — говорится в сообщении министерства.

Проект этого документа представила заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Екатерина Григалава. С этой целью в министерство были приглашены производители пластиковых упаковок и представителя торговых объектов, которые активно пользуются их продукцией.

На встрече заместитель министра также говорила о результатах вредного воздействия пластиковых пакетов на окружающую среду и об опыте стран Евросоюза для решения этой проблемы.

"Новости-Грузия"





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