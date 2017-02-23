Елена Мечитова представила Грузию на международном конгрессе ISPA в Нью-Йорке

23.02.2017 18:44 Елена Мечитова - первый стипендиант из Южного Кавказа, которая представила Грузию на международном конгрессе исполнительского искусства.



Чтобы получить эту возможность ежегодно поступает до 300 заявок со всего мира. В текущем году только двенадцать человек смогли получить его, и среди них и арт-менеджер из Грузии. Организатором 99-го международного конгресса в Нью-Йорке является Международное общество исполнительского искусства (ISPA) .



Темой нынешнего конгресса были "Направления перемен: искусство, власть+ политика" (CURRENTS OF CHANGE: ARTS, POWER + POLITICS). В конгрессе приняли участие до 600 делегатов из 50 стран. Это представители театров, фестивалей, компаний и институций искусства. В том числе такие значимые и крупные организации, как Линкольн центр исполнительского искусства, Центр Кеннеди исполнительского искусства, Цирк Ду Солей и т.д. Попасть на мероприятие такого уровня и масштаба весьма важно, поскольку это содействует установлению международных контактов и позиционированию в международной сети арт-менеджеров и частного сектора. Конгресс проводится два раза в году и возможно, в будущем его примет Грузия.



Конгресс был открыт в легендарном театре "Аполло", где показали приветствие, записанное на родине всех стипендиантов. Семинар стипендиантов состоялся в ASIAN SOCIETY CENTER, а дискуссионные панели – в TIMES- CENTER. У участников была возможность присутствовать на разных культурных мероприятиях. От имени ART BRIDGE состоялись встречи также в институте THEOLONIUS MONK в Лос-Анджелесе, которым руководит легендарный джазмен Герби Хенкок.



Елена Мечитова - основатель неправительственной организации ART BRIDGE и фестиваля KAVKAZ JAZZ, приглашенный педагог Государственной консерватории имени В. Сараджишвили. Ее успешным проектом последнего времени является образовательная программа со школой джаза Джейми Еберсольда Увельского университета (США), который освещал самый влиятельный джаз-журнал Америки DOWNBEAT.

















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