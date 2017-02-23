Пресс-секретарь патриарх Микаэль Ботковели покинул должность

23.02.2017 19:17 Пресс-секретарь патриарх Микаэль Ботковели покинул должность. Об этом он заявил информационной службе ОВГ.



"Я сказал именно то, что видел. До этого времени я не видел Сосо Оханашвили в патриархии. Я не говорил, что он ушел в отставку или его отстранили, или арестовали, просто я его не видел. Всякий человек подтвердит, что состоялись встречи с премьером, президентом, Бидзиной Иванишвили и на подобных встречах начальник охраны не появлялся. Я сказал то, что было на самом деле. Лгун и лицемер он сам и ему будет дан надлежащий ответ в ближайшем будущем.



Я в знак протеста покидаю Патриархию и с этого момента я больше не являюсь секретарь Католикоса-Патриарха. Когда начальник охраны патриарха говорит о его секретаре, что он лжец, это как раз и есть проблема, о которой говорим мы в Патриархии. Начальник охраны Патриарха по субординации находится в подчинении и секретаря патриарха", - заявил Ботковели.



Чуть ранее Ботковели заявил грузинским СМИ, что прекращает отношения со СМИ и больше не будет делать заявлений от имени Патриархии.



Дело касается заявления начальника охраны Патриарха Сосо Оханашвили, в котором он обвинил во лжи пресс-секретаря патриарха Микаэля Ботковели, который со своей стороны заявил, что в последние дни Оханашвили не появлялся в Патриархии и не знает, ушел он с должности или нет.



Как заявил Оханашвили, Ботковели солгал, а сам он находится в патриархии, находился там с момента приезда из Германии и продолжает выполнять свои обязанности.



«Хочу сообщить, что Микаэль Ботковели солгал, соврал, когда сказал, что я не нахожусь в патриархии. Со дня возвращения из Германии я в патриархии и исполняю свои обязанности», - заявил Сосо Оханашвили.



Что касается вопроса о том, собирается ли он покинуть свою должность в будущем, он отметил: «В эти дни проведу брифинг и сообщу о своем решении. Кроме того, скажу об обстоятельствах дела».

После того, как Святейший вернулся из Германии в Грузию, я Сосо Оханашвили в патриархии не видел, - заявил журналистам секретарь патриарха, протоиерей Микаэль Ботковели.

















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