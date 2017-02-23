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Иванишвили «забежал» в патриархию на 15 минут
23.02.2017 19:25
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили с супругой побывал в патриархии Грузии повидать Католикоса-Патриарха.
В патриархии заявляют, что Иванишвили навестил патриарха. По информации ТВ "Пирвели", визит продлился всего 15 минут.
Фонд "Карту", который представляет интересы Бидзины Иванишвили, обещал распространить информацию о встрече позже.
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