Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иванишвили «забежал» в патриархию на 15 минут


23.02.2017   19:25
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили с супругой побывал в патриархии Грузии повидать Католикоса-Патриарха.

В патриархии заявляют, что Иванишвили навестил патриарха. По информации ТВ "Пирвели", визит продлился всего 15 минут.

Фонд "Карту", который представляет интересы Бидзины Иванишвили, обещал распространить информацию о встрече позже.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС продвигает лучшие практики развития сельских районов в Грузии
Грузинская оппозиция требует опубликования договора с «Газпромом»
Минэкономики: ларизация – правильный шаг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
У Ингурского моста прошла акция с требованием освобождения Георгия Лукава
В Абхазии задержали обвиняемого в убийстве российского бизнесмена «депутата» Нодика Квициния
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мусульманская община в Ингушетии обратилась за помощью к федеральным властям
Алиев: Азербайджан может погасить все свои долги в течение недели
В Ингушетии вспоминали жертв сталинской депортации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна