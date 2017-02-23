У директора компании «Центр Пойнт» конфискуют имущество на 250 тыс лари

23.02.2017 19:26 У основателя и директора строительной компании "Центр Пойнт" Майи Рчеулишвили конфискуют недвижимость стоимостью 250 000 лари. Судья городского суда принял данное решение на сегодняшнем процессе. За этим решением судьи последовал протест стороны защиты в зале суда.



По заявлению прокурора, Майя Рчеулишвили нарушила условие меры залога, и именно поэтому следственное ведомство потребовало конфисковать у нее имущество. Речь идет о 250 000 лари, которые присудили обвиняемой в виде залога по одному из эпизодов.



По словам обвинения, Рчеулишвили совершила новое преступление, тогда, когда в виде меры пресечения по одному из эпизодов вместо заключения, была освобождена под залог.



Прокуратура предъявила Майе Рчеулишвили новое обвинение несколько дней назад. Следствие на этот раз обвиняет Майю Рчеулишвили в присвоении 236 177 лари.



















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