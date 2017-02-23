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Плана действия грузинско-израильского сотрудничества будет презентован 24 февраля


23.02.2017   20:18
24 февраля в 11:00 часов грузинско-израильская бизнес палата и "Израильский дом" проведут в гостинице "Courtyard Marriott" презентацию плана действия 2017 года в сферах бизнеса, туризма, и хайтека с участием приехавших из Израиля почти 100 гостей, представителей израильских СМИ, экспертов, бизнесменов, финансистов, юристов, формировавших в Израиле общественное мнение.

На мероприятии будут присутствовать мэр Тбилиси Давид Нармания и руководство израильской компании "Doron Travel". Давид Нармания ознакомит израильских гостей с инвестиционным потенциалом Тбилиси, и инвестиционными проектами, которые тбилисская мэрия осуществит по сотрудничеству с грузинско-израильской бизнес палатой, как продолжение двухсторонних успешных визитов прошлых лет.

План действия грузинско-израильской бизнес палаты и "Израильского дома" преследует целью лучшее ознакомление израильских и мировых евреев с Грузией, позиционирование и популяризацию ее потенциала.

По словам руководителя бизнес палаты и основателя "Израильского дома" Ицика Моше, с целью популяризации Грузии в текущем году в страну приедут почти 500 представителей, создающих общественное мнение в Израиле, а компания "Doron Travel" планирует привезти из Израиля 10 000 туристов. Для израильтян и евреев мира разработан новый маршрут еврейского культурного наследия, который включает парк памяти грузинских Шиндлеров в Тбилиси, открытие которого по инициативе "Израильского дома" и столичной мэрии планируется весной текущего года.

Грузинско-израильская бизнес палата в текущем году организует также два бизнес форума, по заданию израильского Кнессета активно включится в мероприятиях, посвященных 25 летнему юбилею дипломатических отношений Израиля и Грузии.

На презентации плана действия 2017 года разговор коснется также внедрения израильских успешных моделей хайтека и сельского хозяйства, вопроса привлечения инвестиций из Израиля, новых бизнес проектов, проблем, связанных с безвизовым передвижением.

Мероприятие будет вести руководитель бизнес палаты и "Израильского дома" Ицик Моше.







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