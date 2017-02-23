В центре Тбилиси прошла акция-перфоманс «Россия убивает»

23.02.2017 20:49 С 21 по 28 февраля в Грузии традиционно проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям начала прошлого века, когда 25 февраля 1921 года подразделения Красной Армии вторглись в Тбилиси.



Сегодня в рамках Недели оккупации активисты НПО «Свободная зона» организовали акцию-перфоманс. На центральном проспекте столицы, участники акции развернули плакат с надписью «Россия убивает», натянули колючую проволоку и легли на асфальт, изображая погибших солдат сопротивления.



«Мы хотели изобразить Грузию оккупированную Россией, трагедию которая произошла в те дни. И еще раз напомнить населению страны, что Россия враг и оккупант», — заявил агентству «Liberali» председатель «Свободной зоны» Ника Чурадзе.







День оккупации первой демократической Республики Грузия отмечают 25 февраля уже седьмой год подряд. В эти дни, в память о жертвах борьбы за независимость, принято носить на груди красные маки.



Этот день связан с кровавыми событиями 1921 года, когда части 11-ой, 3-ей, 9-ой красной армии, кавалерия Семена Буденного и Дмитрия Жлоба вступили в Грузию и расправились с отрядами добровольцев и грузинскими юнкерами, оказавшими сопротивление.



После того, как 25 февраля 1921 года в Тбилиси вошли части российской 11-ой Красной Армии, правительство Грузии перешло в Батуми. 17 марта по решению Учредительного Собрания члены правительства Демократической республики Грузия, покинули Батуми отправившись в эмиграцию.



"СОВА"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

