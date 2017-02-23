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В Грузии прошло мероприятие к 73-й годовщине депортации чеченского и ингушского народов
23.02.2017 21:09
В Национальной библиотеке парламента Грузии состоялось мероприятие, посвященное 73-й годовщине депортации чеченского и ингушского народов.
Мероприятие открыла представитель Аппарата госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Мекка Хангошвили. Она говорила о важности этого дня.
Собравшихся приветствовал первый заместитель госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Петре Канкава. Он отметил, что депортация, имевшая место 73 года назад, была тяжелейшей трагедией и в этой трагедии грузины поддержали депортированных.
На мероприятии также присутствовали старейшины из Панкисского ущелья, а также делегация из Ингушетии. Состоялся видео-мост с участниками проходящего параллельно в Ингушетии аналогичного мероприятия. Также состоялся показ снятого режиссером Хусейном Эркеновым на тему депортации документального фильма "Приказано забыть".
Мероприятие в Грузии было организовано Аппаратом госминистра по делам примирения и гражданского равноправия и ваинахской общины Грузии.
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