В Грузии прошло мероприятие к 73-й годовщине депортации чеченского и ингушского народов

23.02.2017 21:09 В Национальной библиотеке парламента Грузии состоялось мероприятие, посвященное 73-й годовщине депортации чеченского и ингушского народов.



Мероприятие открыла представитель Аппарата госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Мекка Хангошвили. Она говорила о важности этого дня.



Собравшихся приветствовал первый заместитель госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Петре Канкава. Он отметил, что депортация, имевшая место 73 года назад, была тяжелейшей трагедией и в этой трагедии грузины поддержали депортированных.



На мероприятии также присутствовали старейшины из Панкисского ущелья, а также делегация из Ингушетии. Состоялся видео-мост с участниками проходящего параллельно в Ингушетии аналогичного мероприятия. Также состоялся показ снятого режиссером Хусейном Эркеновым на тему депортации документального фильма "Приказано забыть".



Мероприятие в Грузии было организовано Аппаратом госминистра по делам примирения и гражданского равноправия и ваинахской общины Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

