Митрополит Димитрий объяснил отказ священнослужителей встретиться с протоиереем Георгием Мамаладзе

23.02.2017 23:15 Я подчиняюсь решению патриарха, согласно которому первосвященники должны воздерживаться от встречи с ним, - заявил агентству «IPN» митрополит Батумский и Лазский Димитрий Шиолашвили на вопрос о том, встретится ли владыка Димитрий с протоиереем Георгием Мамаладзе в случае если тот изъявит такое желание.





«Я об этом заявлял не раз. Если бы даже у меня и было желание встретиться с отцом Георгием, однако, я подчиняюсь принятому между патриархом и прокуратурой решению о том, что пока что первосвященники должны воздерживаться от встречи с отцом Георгием. И я подчиняюсь решению патриарха», - заявил митрополит.















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