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Дочь известной телеведущей Майи Асатиани скончалась во французской клинике
23.02.2017 23:20
Дочь одной из известных телеведущих Майи Асатиани скончалась в клинике во Франции. Об этом сообщил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия".
"Самая большая несправедливость в этом мире - смерть детей", написал Гварамия.
Он сегодня опубликовал несколько постов, посвященных состоянию здоровья дочери Майи Асатиани и заявил о полной поддержке коллектива телекомпании журналистке.
Известно, что дочь Майи Асатиани Нуца Махвиладзе скончалась от менингококковой инфекции. Она была помещена в клинику вчера. Во Франции она находилась с целью учебы.
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