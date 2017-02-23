Дочь известной телеведущей Майи Асатиани скончалась во французской клинике

23.02.2017 23:20 Дочь одной из известных телеведущих Майи Асатиани скончалась в клинике во Франции. Об этом сообщил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия".



"Самая большая несправедливость в этом мире - смерть детей", написал Гварамия.



Он сегодня опубликовал несколько постов, посвященных состоянию здоровья дочери Майи Асатиани и заявил о полной поддержке коллектива телекомпании журналистке.



Известно, что дочь Майи Асатиани Нуца Махвиладзе скончалась от менингококковой инфекции. Она была помещена в клинику вчера. Во Франции она находилась с целью учебы.















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