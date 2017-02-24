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Грузинские «воры в законе» скоро отметят новоселье


24.02.2017   10:44
Министерство пробации Грузии намерено в ближайшее время закрыть тюремное учреждение №7, в котором отбывают наказание преимущественно «воры в законе» и члены воровского сообщества. Об этом заявил заместитель министра по исполнению наказаний и пробации Грузии Звиад Миханашвили в интервью «Общественному Вещателю».

В настоящее время тюрьма №7 закрытого типа была расположена в Тбилиси, в подвальном помещении здания МВД Грузии в районе Ортачала. Народный защитник Грузии неоднократно призывал власти закрыть это учреждение из-за плохих условий содержания заключенных.

«Всего через несколько недель закроется учреждение №7. Проводятся последние мелкие инфраструктурные работы. И сразу после их завершения мы переведем заключенных», — сказал Звиад Миханашвили.

Тюрьму №7 не раз критиковали и представители правозащитных неправительственных организаций.
«Это учреждение не рассчитано на долгосрочное пребывание, то есть на заключение. Поэтому эта инфраструктура не соответствует целям заключения. Как отмечает в своих отчетах Народный защитник, там плохое санитарно-гигиеническое положение, что приравнивается к нечеловеческому обращению. Так что, мы действительно согласны и разделяем рекомендацию Народного защитника о том, что это учреждение должно закрыться», — сказала в интервью «Общественному Вещателю» исполнительный директор международного НПО «Международная тюремная реформа» Цира Чантурия.

В поселке Лаитури в регионе Гурия завершается строительство новой тюрьмы закрытого типа. По информации Первого канала, именно туда переведут заключенных из тбилисской тюрьмы №7, однако официально эту информацию в Минпробации Грузии пока не подтверждают.



"Новости-Грузия"





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