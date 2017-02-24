Очередная жертва «дела о цианиде» или ушедший в знак протеста секретарь патриарха

24.02.2017 11:13 «В последние дни события в патриархии развиваются очень стремительно. Вчера в знак протеста в отставку подал секретарь патриарха, отец Микаэл Ботковели, но до этого он заявил, что причиной такого радикального действия является глава охраны патриарха Сосо Оханашвили, который «сделал в его адрес клеветнические заявления». Секретарь патриарха добавил, что он устал от последних событий и это тоже сыграло свою роль», - пишет газета «Резонанси».



«Секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели вчера заявил журналистам, что в последние дни не видел главу охраны патриарха Сосо Оханашвили в патриархии. До этого распространилось заявление о том, что в отставку ушел сам Оханашвили. Позже он прокомментировал эти слухи и заявил, что Микаэл Ботковели солгал, когда говорил о том, что его не было в патриархии. По словам Оханашвили, в связи с этим в ближайшие дни он планирует провести специальный брифинг, на котором расскажет, продолжит ли занимать эту должность. Именно за этим заявлением последовала отставка Ботковели. Протоиерей заявил, что это решение было принято в знак протеста. Позже это прокомментировал и глава пресс-службы патриархии, отец Давид Шарашенидзе, по словам которого, заявление Сосо Оханашвили они считают абсолютно неадекватным и что это было лишь клеветой и обвинением во лжи», - отмечает издание.



«После отставки Ботковели руководитель фонда патриарха Лаша Жвания заявил, что отставка отца Микаэла является прерогативой того человека, который его назначал, а именно - патриарха, следовательно, отец Микаэл до сих пор остается на посту секретаря патриарха. «Это эмоциональное решение не было согласовано с патриархом, поэтому давайте подождем... Решение примет глава церкви и я верю, что отец Микаэл Ботковели подчинится его решению», - пояснил Лаша Жвания. Вчера же в патриархии состоялась встреча членов Синода и адвокатов обвиняемого протоиерея Мамаладзе. После встречи адвокат Михаил Рамишвили заявил, что у членов Синода было много вопросов, на которые детально ответили адвокаты», - продолжает издание.



«По словам адвоката, вопросы касались показаний, которые даст протоиерей Мамаладзе. Как заявил Рамишвили, члены Синода заинтересованы в справедливом решении. Вместе с тем, вчера в патриархии находился бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, но он покинул патриархию без комментариев. Еще одно важное обстоятельство, которое вчера стало известно общественности, это заявление владыки Димитрия, которое касается видеозаписи патриарха. По его словам, на видео, записанном в берлинской клинике, слова патриарха «говорит то одно, то другое» были сказаны не в адрес отца Георгия Мамаладзе, а в адрес прокуратуры. Как заявил владыка Димитрий, патриарх вместо прокуратуры ошибочно назвал имя отца Георгия Мамаладзе и поэтому эта часть заявления была вырезана из видеозаписи. Владыка Димитрий также отметил, что решение вырезать несколько предложений из видеозаписи было согласовано с самим патриархом», - заключает издание.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

