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Ушедшего в отставку секретаря Патриарха попросили вернуться
24.02.2017 12:10
Отец Микаэл Ботковели может вернуться, мы попросили его об этом, - заявил председатель наблюдательского совета Университета патриархии Георгий Андриадзе.
По его словам, сегодня никакой новой информации у него нет, но он считает, что заявление отца Микаэла Ботковели «было эмоциональным».
«Позиция патриарха по этому вопросу мне неизвестна, но лично я считаю, что Микаэл Ботковели является верным соратником патриарха и будет стоять рядом с ним», - заявил Андриадзе.
Андриадзе призвал журналистов дождаться информации о том, кто будет официальным контактным лицом патриархии.
Вчера вечером отец Микаэл Ботковели заявил, что покидает должность секретаря патриарха.
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